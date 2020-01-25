Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил молодежь региона с Днем российского студенчества

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:23:14+03:00

Он подчеркнул, что в этот период жизни закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил молодежь региона с Днем российского студенчества. По его мнению, во многом от будущих специалистов зависит дальнейшее процветание Кубани.

– Мы гордимся, что студенческое движение Кубани – одно из самых лучших в стране. У нас учится активная, талантливая молодежь, готовая воплощать в жизнь интересные идеи и инновационные проекты, – говорится в поздравлении.

- Он подчеркнул, что в этот период жизни закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Вам по силам справиться со всеми задачами. Вы сможете реализовать самые смелые планы, а ваши знания станут прочным фундаментом для успешного труда на благо родного края, – добавил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU