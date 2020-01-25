Онкологи осмотрят жителей Павловского района

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:13:42+03:00

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Сегодня, 25 января, жители Краснодарского края смогут прийти на прием к специалистам центральной районной больницы станицы Павловской без направлений и предварительной записи.

- Мероприятие проходит в рамках краевого проекта «Кубань против рака» под руководством министерства здравоохранения Краснодарского края. Акция продлится в течение дня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Врачи проведут консультативно-диагностический прием населения. Такие выезды помогают жителям отдаленных населенных пунктов получить специализированную помощь.

Напомним, в сочинской городской больнице №4 установили новое оборудование. Клинико-диагностическая лаборатория получила анализатор.

ИСТОЧНИК KP.RU