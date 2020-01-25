Онкологи осмотрят жителей Павловского района
Сегодня, 25 января, жители Краснодарского края смогут прийти на прием к специалистам центральной районной больницы станицы Павловской без направлений и предварительной записи.
- Мероприятие проходит в рамках краевого проекта «Кубань против рака» под руководством министерства здравоохранения Краснодарского края. Акция продлится в течение дня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Врачи проведут консультативно-диагностический прием населения. Такие выезды помогают жителям отдаленных населенных пунктов получить специализированную помощь.
Напомним, в сочинской городской больнице №4 установили новое оборудование. Клинико-диагностическая лаборатория получила анализатор.
ИСТОЧНИК KP.RU