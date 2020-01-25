2020-01-25T13:49:12+03:00
Общество

В Краснодаре умерла актриса театра Идея Макаревич

Ее похоронят на Аллее почетных захоронений Славянского кладбища города
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Советская и российская актриса театра, народная артистка РСФСР и Почетный гражданин Краснодара Идея Макаревич скончалась на 93 году жизни.

- Соболезнования родным и близким Идеи Григорьевны выразили глава города Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко. Она будет похоронена на Аллее почетных захоронений Славянского кладбища города. Дату и время траурной панихиды и церемонии прощания сообщим дополнительно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Идея Григорьевна Макаревич родилась 30 марта 1927 года во Владивостоке в артистической семье. В 1947 году окончила Театральную студию при драматическом театре Владивостока. До 1962 года играла в Приморском драматическом театре Горького. Вскоре начала выступать в Краснодарском театре драмы Горького.

Она играла как комедийные, сатирические, так и острогротескные роли. За годы работы в театре у нее было около 200 ролей.

Напомним, в конце прошлого года умер Почетный гражданин Краснодара Владимир Генин. Краснодарскому артисту был 91 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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