25 Янв. 2020 2020-01-25T15:35:00+03:00

В Усть-Лабинском районе у мужчины нашли более 200 граммов марихуаны Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Сотрудники полиции Усть-Лабинского района оперативным путем получили информацию о возможной причастности 39-летнего местного жителя к незаконному хранению наркотиков.

- Во время осмотра его дома правоохранители нашли в хозпостройке несколько свертков с марихуаной общей массой более 200 граммов. Это подтвердила проведенная экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Новопокровском районе местный житель пойдет под суд за организацию наркопритона. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU