В Усть-Лабинском районе у мужчины нашли более 200 граммов марихуаны
Сотрудники полиции Усть-Лабинского района оперативным путем получили информацию о возможной причастности 39-летнего местного жителя к незаконному хранению наркотиков.
- Во время осмотра его дома правоохранители нашли в хозпостройке несколько свертков с марихуаной общей массой более 200 граммов. Это подтвердила проведенная экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Новопокровском районе местный житель пойдет под суд за организацию наркопритона. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU