Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким Идеи Макаревич

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:00:34+03:00

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25 января стало известно о том, что умерла советская и российская актриса театра, народная артистка РСФСР и Почетный гражданин Краснодара Идея Макаревич. Она скончалась на 93 году жизни.

- Губернатор региона Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким Идеи Макаревич, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Он отметил, что она была легендарной актрисой. Ее жизнь – пример профессионализма, служения любимому делу. Она была яркой звездой не только сцены Кубани, но и всей страны, человеком редкого обаяния.

Соболезнования родным и близким также выразили глава краевой столицы Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко. Народная артистка будет похоронена на Аллее почетных захоронений Славянского кладбища Краснодара. Дату и время церемонии прощания сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU