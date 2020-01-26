Появившуюся информацию о нападении медведя Афанасия в Адыгее на ребенка назвали фейком

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:13:37+03:00

И сообщили, что животное чувствует себя хорошо и никуда не выбиралось

Изменить размер текста: A A

В соцсетх появилась информация, что якобы медведь Афанасий - тот самый, которого спасли из заточения и отправили в Хаджокскую теснину,напал на ребенка. Мужчина сообщал, что животное прорыло яму в вольере, выбралось и напало на школьника. Мол, Афанасию вкололи снотворное и идет разбирательство.

- Это все фейк, - прокомментировали в туристическом объекте «Хаджохская теснина». - Афанасий не нападал на кого и не делал подкопы. НЕ знаем даже, кому это выгодно - распространять такие вещи про нашего медведя. Он находится в вольере, чувствует себя хорошо и стал звездой - его очень любят туристы, всегда фотографируются у его клетки.

В полиции Адыгеи также сообщили, что к ним никакой информации о ЧП в Хаджокской теснине не поступало.

Напомним, Афанасий оказался на улице по вине бывшего хозяина, который не смог его пристроить. За медведем ухаживала сестра курьера, который привез животное в Краснодар. Его судьбу решила мэрия Краснодара - медведя увезли в Хаджокскую теснину.

ИСТОЧНИК KP.RU