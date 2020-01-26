2020-01-26T09:13:37+03:00
Дом. Семья

Появившуюся информацию о нападении медведя Афанасия в Адыгее на ребенка назвали фейком

И сообщили, что животное чувствует себя хорошо и никуда не выбиралось
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Медведь АфанасийМедведь Афанасий
Изменить размер текста:

В соцсетх появилась информация, что якобы медведь Афанасий - тот самый, которого спасли из заточения и отправили в Хаджокскую теснину,напал на ребенка. Мужчина сообщал, что животное прорыло яму в вольере, выбралось и напало на школьника. Мол, Афанасию вкололи снотворное и идет разбирательство.

- Это все фейк, - прокомментировали в туристическом объекте «Хаджохская теснина». - Афанасий не нападал на кого и не делал подкопы. НЕ знаем даже, кому это выгодно - распространять такие вещи про нашего медведя. Он находится в вольере, чувствует себя хорошо и стал звездой - его очень любят туристы, всегда фотографируются у его клетки.

В полиции Адыгеи также сообщили, что к ним никакой информации о ЧП в Хаджокской теснине не поступало.

Напомним, Афанасий оказался на улице по вине бывшего хозяина, который не смог его пристроить. За медведем ухаживала сестра курьера, который привез животное в Краснодар. Его судьбу решила мэрия Краснодара - медведя увезли в Хаджокскую теснину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в Тимашевске
На Кубани за ловлю рыбы "пауками" завели уголовное дело на двоих рыбаков
На Кубани в пожаре на дачах погиб человек
На Кубани из окна выпала 15-летняя девочка и погибла
Появившуюся информацию о нападении медведя Афанасия в Адыгее на ребенка назвали фейком
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» пройдут в Краснодаре
Во всех районах Краснодарского края обсудят поправки к Конституции РФ
В Ейском районе пьяный мужчина сел за руль без прав
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким Идеи Макаревич
Из аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в Екатеринбург
В Усть-Лабинском районе у мужчины нашли более 200 граммов марихуаны
В Краснодаре умерла актриса театра Идея Макаревич
Онкологи осмотрят жителей Павловского района