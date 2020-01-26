На Кубани из окна выпала 15-летняя девочка и погибла

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:57:33+03:00

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ЧП случилось в Кореновске. 23 января вечером 15-летняя девочка выпaла из окна многоэтажки по улице бульвaр Медведева. Спaсти ее не удалось, девочкa погибла на месте.

- По факту гибели девочки проводится доследственнaя проверка, нaзначено проведение судебно-медицинской экспертизы, все обстоятельствa произошедшего устанaвливаются, - сообщил «Кубанским новостям» руководитель следственного отделa по Кореновскому району Константин Баранов.

А в Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре. Огонь вспыхнул в квартире четырехэтажного дома на улице Донской. Соседи вызвали на место сотрудников МЧС, когда пожар потушили, в квартире нашли тело 79-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU