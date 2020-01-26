2020-01-26T09:57:33+03:00
Происшествия

На Кубани из окна выпала 15-летняя девочка и погибла

Идет проверка
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: Кореновские вестиФото: Кореновские вести
Изменить размер текста:

ЧП случилось в Кореновске. 23 января вечером 15-летняя девочка выпaла из окна многоэтажки по улице бульвaр Медведева. Спaсти ее не удалось, девочкa погибла на месте.

- По факту гибели девочки проводится доследственнaя проверка, нaзначено проведение судебно-медицинской экспертизы, все обстоятельствa произошедшего устанaвливаются, - сообщил «Кубанским новостям» руководитель следственного отделa по Кореновскому району Константин Баранов.

А в Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре. Огонь вспыхнул в квартире четырехэтажного дома на улице Донской. Соседи вызвали на место сотрудников МЧС, когда пожар потушили, в квартире нашли тело 79-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске открыли первый в городе наземный светофор
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в Тимашевске
На Кубани за ловлю рыбы "пауками" завели уголовное дело на двоих рыбаков
На Кубани в пожаре на дачах погиб человек
На Кубани из окна выпала 15-летняя девочка и погибла
Появившуюся информацию о нападении медведя Афанасия в Адыгее на ребенка назвали фейком
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» пройдут в Краснодаре
Во всех районах Краснодарского края обсудят поправки к Конституции РФ
В Ейском районе пьяный мужчина сел за руль без прав
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким Идеи Макаревич
Из аэропорта Краснодар откроют еще один рейс в Екатеринбург
В Усть-Лабинском районе у мужчины нашли более 200 граммов марихуаны
В Краснодаре умерла актриса театра Идея Макаревич
Онкологи осмотрят жителей Павловского района