2020-01-26T10:30:45+03:00
Происшествия

На Кубани в пожаре на дачах погиб человек

Его личность устанавливается [видео]
Варвара ДЫМ
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ПожарныеПожарныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожар случился в Тимашевске в СОТ "Строитель" на улице 22 Линия в начале двенадцатого ночи.

- Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли в 23:21. По прибытии было установлено, что происходит горение одноэтажного строения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 23:23 пожар локализовали, а в 23:26 - ликвидировали. Площадь возгорания составила двадцать квадратных метров.

На месте пожара работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Когда огонь потушили, в доме нашли труп человека. Личность его сейчас устанавливается.

А несколькими днями ранее пожар вспыхнул в четырехэтажке в Сочи. Жильцов дома эвакуировали, когда огонь потушили, в сгоревшей квартире нашли тело 79-летнего мужчины.

Пожар в дачном доме Тимашевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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