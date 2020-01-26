Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в Тимашевске

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:23:32+03:00

Пожар в Тимашевском районе, в котором погиб человек. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Пожар случился 25 января в 23:20 в дачном кооперативе "Строитель", что в Тимашевске. Как ранее сообщала "КП"-Кубань", огонь тушили 2 единицы техники и 6 человек личного состава от МЧС. Площадь возгорания составила двадцать квадратных метров.

Когда одноэтажный барак потушили, нашли труп 56-летнего мужчины.

- По данному факту Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в региональном Следкоме.

Пожар в Тимашевском районе, в котором погиб человек. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В ведомстве пояснили, что в ночь на 26 января соседи заметили возгорание в дачном доме и вызвали пожарных.

- Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём, - сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - С целью установления причин смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Назначена также пожаротехническая судебная экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар в дачном доме Тимашевска.

ИСТОЧНИК KP.RU