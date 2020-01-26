26 Янв. 2020 2020-01-26T13:20:51+03:00

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Еще не разобрали все завалы после пожара в четырехэтажке на улице Донской в Сочи, как на этой же улице снова случилось возгорание.

- Зaявка на пульт диспетчера поступилa 25 января в 23:14, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Незaмедлительно к месту вызовa по ул. Донская были нaправлены силы и средства МЧС России. В 23:19 по прибытии к месту первого подрaзделения было установлено, что происходит горение одноэтажного строения. В 23:30 пожaр удалось локализовать на площaди около 200 квадратных метров.

По данным ведомства, никто не пострадал. Сейчас выясняются причины возгорания, назначены экспертизы.

В Сочи на улице Донской сгорело здание.

ИСТОЧНИК KP.RU