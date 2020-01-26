В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погибла женщина

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:56:24+03:00

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Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в переулке Любимый поселка Мысхако, что в Новороссийске. Одну из квартир охватило огнем вечером, 25 января.

- В 21:30 диспетчеру поступило сообщение о пожаре. В 21:31 к месту вызова направлены подразделения новороссийского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 21:39 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение в квартире на 4 этаже. Локализовали огонь в 21:40, еще через две минуты его полностью потушили.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 10 человек, остальные вышли сами из своих квартир на улицу.

Когда огонь потушили, в квартире нашли 67-летнюю женщину - она задохнулась продуктами горения. А в Сочи на улице Донской случился пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU