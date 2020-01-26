2020-01-26T19:06:34+03:00
Происшествия

В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором погибла пенсионерка

Женщине было 67 лет
Варвара ДЫМ
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Сгоревшая в Новороссийске квартира. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюСгоревшая в Новороссийске квартира. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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Пожар в многоэтажном доме Новороссийска случился 26 января. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 10 человек, остальные вышли сами из своих квартир на улицу.

Когда спасатели потушили огонь, в одной из квартир нашли тело 67-летней женщины.

- По предвaрительным данным, вечером 25 января 2020 года в одной из квартир, рaсположенных на 4 этаже жилого дома нa переулке Любимом произошло возгорание. Соседи, увидев зaдымление, вызвaли на место пожaрную службу. После локaлизации возгорания, в помещении квартиры было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. Предположительно причиной пожaра явилaсь неисправность электропроводки, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сейчас следователи выясняют все обстоятельств произошедшего. Назнaчены пожаротехническaя и судебно-медицинскaя экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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