2020-01-26T21:55:29+03:00
Общество

На Кубани заработает "горячая линия" по китайскому короновирусу

Она откроется 27 января
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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В аэропорту Краснодара выявили первого пассажира с высокой температурой. Фото: Типичный КраснодарВ аэропорту Краснодара выявили первого пассажира с высокой температурой. Фото: Типичный Краснодар
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С 27 января по 10 февраля в кубанском Роспотребнадзоре будет работать «горячая линия» по вопросам, связанным с китайским короновирусом.

- В связи с регистрацией случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в КНР, мы и открываем «горячую линию», - пояснила сайту "КП"-Кубань" официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

На звонки эпидемиологи будут отвечать в будние дни с 10:00 до 17:00.

- По номеру телефона 8 (861) 259-35-22 санитарные врачи проинформируют население об эпидемиологической ситуации, о мерах, предпринимаемых по защите границ от ввоза инфекции в нашу страну, о возможных инфекционных угрозах при выезде наших граждан за рубеж, о мерах профилактики коронавирусной инфекции и др., - сообщила Воронкова.

Кстати, 26 января у пассажира, прибывшего в Краснодара с отдыха в Китае, обнаружили высокую температуру. У него экстренно взяли анализы и увезли в инфекционку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На Кубани заработает "горячая линия" по китайскому короновирусу
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