2020-01-27T10:17:31+03:00
Происшествия

В Краснодаре нашли пропавшего школьника

Он сам вернулся домой
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Краснодаре нашелся ученик 4-го класса. Об этом сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Вечером 25 января в правоохранительные органы полиции города поступила информация о пропаже мальчика. Школьник поругался с матерью и сестрой. После чего ушел из дома к отцу, который живет отдельно, но к родственнику так и не добрался. На его поиски вышли сотрудники полиции и волонтеры.

Утром стало известно, что мальчик вернулся домой. У ребенка нет телесных повреждений, с ним все в порядке. Он рассказал, что всю ночь гулял. Сейчас мальчик с родителями едет к сотрудникам полиции Краснодара, чтобы точно установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, на Кубани из окна выпала 15-летняя девочка и погибла. ЧП случилось в Кореновске. 23 января вечером 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки по улице бульвар Медведева. спасти ее не удалось, девочка погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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