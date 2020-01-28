В Краснодаре из-за фуры, перекрывшей движение на Дзержинского, временно не будут ходить троллейбусы №2

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:30:52+03:00

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В Краснодаре 28 января в 04:00 у груженой фуры, следующей из Абинска в Ростов-на-Дону, случилась серьезная поломка. Транспорт полностью перекрыл движение по улице Дзержинского в сторону Энки.

До сих пор владельцы фуры так и не устранили поломку. Из-за этого на перекрестке улиц Дзержинского и Кореновской не проходит движение троллейбуса №2.

Аварийные службы МУП «КТТУ» привлекли тяжелую спецтехнику. Идут работы по устранению затора.

- Будьте внимательны при планировании маршрута, - добавили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Напомним, в Краснодаре водитель микроавтобуса врезался в грузовик. ДТП произошло днем 27 января. На улице Вольной микроавтобус марки «Тойота» двигался в сторону улицы 3-й Трудовой. Выехав на полосу встречного движения, водитель иномарки допустил лобовое столкновение с грузовиком «Исузу», которым которого оказался 56-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU