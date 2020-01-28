Команда главы Краснодара Евгения Первышова встретилась со сборной краевой клинической больницы № 2

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:35:49+03:00

Это был первый товарищеский матч с горожанами в 2020 году

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Встреча прошла в манеже Академии ФК «Краснодар». Команда главы города Евгения Первышова встретилась на поле со сборной краевой клинической больницы № 2. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды врачей.

- В команде сборной больницы всего 14 человек, они активно играют в футбол уже около 5 лет. Это хирурги, пульмонологи, неврологи, эндоскописты, анестезиологи-реаниматологи. Капитан команды, главврач больницы Сергей Габриэль, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Счет открыла команда краевой клинической больницы на 15 минуте первого тайма. Закончилась товарищеская встреча с результатом 3:2 в пользу сборной врачей.

Напомним, кубанские штангисты успешно выступили на первенстве страны. Соревнования проходили в Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU