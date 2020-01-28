В Сочи открыли станцию для быстрой зарядки электромобилей

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:49:53+03:00

Это позволит максимально сократить воздействие на окружающую среду

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Электрозаправка находится на въезде в Дагомыс, на территории новой АЗС «Газпромнефть» в Сочи. Станция оборудована десятью бензоколонками и скоростным зарядным устройством для экологически чистого транспорта.

- С помощью специального устройства пополнить энергию электрокара можно в течение 30 минут. Инициатором создания современной электрозаправки в поселке Дагомыс выступила депутат Городского Собрания Сочи Вероника Иванчикова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Автозаправка сделана с учетом новейших технологий. Это позволит максимально сократить воздействие на окружающую среду.

Напомним, новый сквер к 75-летию Победы появится в Новороссийске. Уже идет работа подрядных организаций и проектировщиков для реализации задуманных идей.

ИСТОЧНИК KP.RU