В Сочи открыли станцию для быстрой зарядки электромобилей
Электрозаправка находится на въезде в Дагомыс, на территории новой АЗС «Газпромнефть» в Сочи. Станция оборудована десятью бензоколонками и скоростным зарядным устройством для экологически чистого транспорта.
- С помощью специального устройства пополнить энергию электрокара можно в течение 30 минут. Инициатором создания современной электрозаправки в поселке Дагомыс выступила депутат Городского Собрания Сочи Вероника Иванчикова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Автозаправка сделана с учетом новейших технологий. Это позволит максимально сократить воздействие на окружающую среду.
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ИСТОЧНИК KP.RU