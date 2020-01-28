На Кубани задержали двух хулиганов, устроивших погоню со стрельбой за «Газелью»

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:49:11+03:00

Им грозит до пяти лет тюрьмы

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Полицейские задержали хулиганов, которые устроили погоню со стрельбой за «Газелью». На них завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в дежурную часть Тбилисского района обратилась 55-летняя местная жительница. Она ехала на автомобиле «Газ-322132». Женщина сообщила, что их преследует «ВАЗ 2110», при этом пассажир легковушки стреляет в воздух предположительно из травматического пистолета.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они обнаружили, что горит «Газель». Авария произошла на дороге «Тбилисская-Нововладимировская». Легковушка, совершая обгон, наехала на ограждение, после чего влетела в «Газ-322132». От удара транспортное средство опрокинулось и загорелось.

- В результате ДТП пострадали четверо пассажиров «Газели» и водитель автомобиля легковушки. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медучреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU