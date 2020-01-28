В Краснодаре реставрируют памятник «Воинам-освободителям»

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:42:01+03:00

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В краевой столице реставрируют один из основных военно-патриотических мемориалов, посвященных подвигу освободителей Краснодара от фашистских захватчиков. Проект согласован с управлением государственной охраны объектов культурного наследия края. Работы ведет специализированная организация с лицензией Министерства культуры РФ.

- Ремонт мемориала начали 9 января, завершат в конце апреля. Специалисты выполнят реставрацию памятника и стел. Они усилят основание, оштукатурят, с помощью специальных растворов заделают трещины, заново покрасят, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Параллельно в Краснодаре идет ремонт еще пяти памятников. Всего в городе приведут в порядок 34 объекта военной истории.

Напомним, в Сочи организуют туристические маршруты по местам госпиталей времен ВОВ. Экскурсии приурочены к 75-летней годовщине Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU