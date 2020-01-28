Жителей Сочи предупредили о сильном ливне с ветром

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:19:15+03:00

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Сильный ветер с дождем спрогнозировали синоптики для жителей Сочи. Непогода может начаться уже вечером, 28 января и продлится до утра, 29 января.

Сочинцам рекомендуют отказаться от вечерних прогулок рядом с морем и другими водоемами.

- Не ставьте автомобили под большими рекламными конструкциями или деревьями, - предупредили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, на Кубани продолжают выявлять нарушения природоохранного законодательства. В 2019 году в Сочи было зафиксировано более 500 случаев незаконного сброса сточных вод в море. По данным случаям составили протоколы и выписали штрафы.

На совещании рассмотрели вопрос водоотведения. В Сочи зафиксировано 750 километров бесхозных ливневых систем. Всего 250 километров находятся в муниципальной собственности, 350 - готовятся принять на баланс в ближайшие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU