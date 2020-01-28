В центре Краснодара в ДТП попали четыре авто

28 Янв. 2020 2020-01-28T22:23:28+03:00

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В Краснодаре на перекрестке улиц Калинина и Кропоткина в аварию попали сразу четыре автомобиля. Кто стал виновником ДТП, сейчас выясняют полицейские.

- Все попавшие в аварию машины – иномарки, - сообщил с места ЧП очевидиц Виталий. – Одна из них перевернулась и лежит на боку. По всей видимости, кто-то очень сильно спешил и не уступил дорогу, а ехавшие просто не успели затормозить. На месте много сотрудников ДПС и стоит пожарная машина.

Как рассказали сайту «КП»-Кубань»в УВД Краснодара, виновником аварии стал 28-летний житель Кропоткина.

- Он управлял «Тойотой», двигался по улице Кропоткина в сторону Скорняжной. На пересечении с Калинина не уступил преимущество в движении «Лексусу», - рассказал официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. - Автомобили столкнулись, от удара «Тойоту» отбросило в сторону и она перевернулась, зацепив движущийся «Шевроле». А «Шевроле» в свою очередь столкнулся с авто марки «Киа». В аварии никто, кроме машин, не пострадал.

А днем ранее на трассе под Краснодаром сгорела маршрутка, в которой находились пассажиры. Люди успели выскочить, но получили травмы. Оказалось, что "Газель" перевернулась и сгорела не просто так - за ней устроили погоню трое парней в возрасте от 19 до 20 лет. По маршрутке они сначала стреляли из травмата, а потом врезались в столб и зацепили "Газель"

ИСТОЧНИК KP.RU