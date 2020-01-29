Лыжница из Сочи завоевала «серебро» международного турнира по прыжкам с трамплина
В Норвегии прошел четвертый этап Континентального кубка по прыжкам с трамплина.
- В составе российской команды выступала спортсменка краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Ирма Махиня, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.
Она успешно прошла квалификацию и по итогам двух лучших прыжков – 99 и 101,5 метров и стала второй, уступив Софи Зоршаг из Германии.
- Бронзовая награду у еще одной россиянки Ксении Каблуковой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в Краснодаре бассейный комплекс готов больше, чем на половину. Он строится в районе «Баскет-холла».
ИСТОЧНИК KP.RU