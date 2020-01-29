Лыжница из Сочи завоевала «серебро» международного турнира по прыжкам с трамплина

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:35:42+03:00

Она уступила спортсменке из Германии

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В Норвегии прошел четвертый этап Континентального кубка по прыжкам с трамплина.

- В составе российской команды выступала спортсменка краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Ирма Махиня, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Она успешно прошла квалификацию и по итогам двух лучших прыжков – 99 и 101,5 метров и стала второй, уступив Софи Зоршаг из Германии.

- Бронзовая награду у еще одной россиянки Ксении Каблуковой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре бассейный комплекс готов больше, чем на половину. Он строится в районе «Баскет-холла».

ИСТОЧНИК KP.RU