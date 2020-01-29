2020-01-29T09:35:42+03:00
Спорт

Лыжница из Сочи завоевала «серебро» международного турнира по прыжкам с трамплина

Она уступила спортсменке из Германии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

В Норвегии прошел четвертый этап Континентального кубка по прыжкам с трамплина.

- В составе российской команды выступала спортсменка краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Ирма Махиня, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Она успешно прошла квалификацию и по итогам двух лучших прыжков – 99 и 101,5 метров и стала второй, уступив Софи Зоршаг из Германии.

- Бронзовая награду у еще одной россиянки Ксении Каблуковой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре бассейный комплекс готов больше, чем на половину. Он строится в районе «Баскет-холла».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре из-за сильного задымления из школы эвакуировали детей
На Кубани осудят женщину, которая убила супруга
В Краснодаре школьницу затравили из-за отказа сдать деньги на подарки
В Краснодаре мужчина украл мопед и продал его знакомому
На Кубани пять местных жителей обвиняют в кражах из железнодорожных вагонов
В Сочи пройдет четвертый этап регаты Sochi Winter Cup
В Краснодаре адвокат обманул страховую компанию на 37 миллионов рублей
Авиадебошир, из-за которого экстренно посадили самолет в Краснодаре, пойдет под суд
В Сочи построят новый спорткомплекс
Лыжница из Сочи завоевала «серебро» международного турнира по прыжкам с трамплина
В Краснодарском крае руководители двух банков обвиняются в хищении более 2 миллиардов рублей
В порту Новороссийска госпитализировали моряка из Китая