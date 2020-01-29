В Краснодаре из-за сильного задымления из школы эвакуировали детей

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:49:29+03:00

В Краснодаре из-за сильного задымления из школы эвакуируют детей Фото: Архив "КП"

Из здания вывели около 800 человек

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29 января в 10:54 дежурному МЧС поступило сообщение о сильном задымлении по улице Стасова.

В 10:55 к месту вызова были направлены подразделения первые подразделения. Пожарные установили, что происходит сильное задымление на 1 этаже школы.

- К месту выехали 8 автоцистерн, 2 лестницы, 1 рукавный автомобиль. Эвакуировали 800 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 11:23 удалось локализировать пожар на площади 20 квадратных метров, в 11:40 - ликвидация. На месте работали 43 человека и 12 единиц техники.

К школе направлена испытательная пожарная лаборатория для установки очага и причины пожара.

Напомним, в январе в пожарах погибли 20 кубанцев. Причиной смерти половины из них стали непотушенные сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU