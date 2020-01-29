В Анапе ликвидируют стихийную свалку в районе Витязево

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:38:06+03:00

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Администрация Анапы обратилась в надзорные органы, чтобы ликвидировать свалку в районе Витязево. Здесь горел мусор.

На место стихийной свалки, образовавшейся на землях Министерства обороны в районе Витязевской косы, выезжали специалисты управления ЖКХ.

- Они составили акт, материалы направили в Росприроднадзор, Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру и военную прокуратуру, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

- Ранее в адрес министерства обороны РФ уже были направлены письма о необходимости приведения территории в надлежащий санитарный порядок, - добавили в мэрии.

Напомним, на Кубани глав двух муниципалитетов оштрафовали за несанкционированные свалки. Они не приняли мер к их ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU