Спортсмен из Краснодара выступит на Кубке мира по тяжелой атлетике

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:53:55+03:00

Он будет бороться за награды в весовой категории свыше 109 килограммов

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Чемпионат среди мужчин и женщин стартовал в Риме. Он является квалификационным к Олимпийским играм, которые пройдут этим летом в Токио.

- В состав российской сборной вошел спортсмен краевого Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Антоний Савчук, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Он будет бороться за награды в весовой категории свыше 109 килограммов. Кубанский штангист выступит 31 января в 20:30, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Трансляцию соревнований можно будет посмотреть на сайте Федерации тяжелой атлетики Италии.

Напомним, спортсмены из Краснодара и Сочи взяли награды первенства страны по джиу-джитсу. В их активе «золото» и «бронза».

ИСТОЧНИК KP.RU