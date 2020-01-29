Спортсмен из Краснодара выступит на Кубке мира по тяжелой атлетике
Чемпионат среди мужчин и женщин стартовал в Риме. Он является квалификационным к Олимпийским играм, которые пройдут этим летом в Токио.
- В состав российской сборной вошел спортсмен краевого Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Антоний Савчук, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
- Он будет бороться за награды в весовой категории свыше 109 килограммов. Кубанский штангист выступит 31 января в 20:30, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.
Трансляцию соревнований можно будет посмотреть на сайте Федерации тяжелой атлетики Италии.
Напомним, спортсмены из Краснодара и Сочи взяли награды первенства страны по джиу-джитсу. В их активе «золото» и «бронза».
ИСТОЧНИК KP.RU