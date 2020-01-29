Пожар в краснодарской школе: возбуждено уголовное дело о поджоге

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:45:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 29 января произошел пожар в гардеробной средней школы № 49 в Краснодаре. Площадь, охваченная огнем, достигла 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, в пожаре сгорела лишь одежда учеников. Из здания эвакуировали 524 ученика и 60 педагогов.

- Пожар был ликвидирован в 11:40. На месте работало 12 единиц техники и 43 человек личного состава. На место направлена испытательная пожарная лаборатория для установки очага и причин пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После пожара в полиции по указанию прокуратуры Карасунского округа возбудили уголовное дело о поджоге. Дело взято на особый контроль.

- В ходе проверки органами прокуратуры края будут выяснены причины и условия, способствовавшие возгоранию, дана оценка полноте и своевременности принимаемых мер со стороны должностных лиц администрации школы по обеспечению безопасных условий обучения и законопослушного поведения учащихся, - рассказали «КП-Кубань»

ИСТОЧНИК KP.RU