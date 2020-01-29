2020-01-29T17:45:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали подозреваемых в поджоге автобусов

Двоих мужчин заключили под стражу
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Задержанные могут быть причастны к поджогам двух автобусовЗадержанные могут быть причастны к поджогам двух автобусов
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Серия поджогов вахтовых автобусов на Кубани прокатилась в ночь на 19 января. Технику подожгли на стоянках в разных районах края в промежутке с 3 до 4 часов ночи. В полиции в тот же день возбудили уголовные дела об умышленном уничтожении имущества, начался поиск подозреваемых. 29 января силовики сообщили о первых задержаниях.

Полицейские изучили место происшествия, изъяли отпечатки пальцев рук и пошли по следу предполагаемых преступников. Поддержку сотрудникам уголовного розыска оказывали силовики регионального управления ФСБ, а также СОБРа Росгвардии.

- В результате обысков в частных домах и квартирах лиц, возможно причастных к поджогам, изъяли канистры и перчатки, используемые злоумышленниками. По подозрению в совершении преступления стражи правопорядка задержали двоих жителей города Краснодара в возрасте 34 и 35 лет, - сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчин подозревают в поджоге автобусов «Мерседес» в районе «Немецкой деревни». Если вина будет доказана, им может грозить до пяти лет лишения свободы, сейчас задержанные заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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