На Кубани пройдет краевое родительское собрание

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:34:47+03:00

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Минобрнауки края ответит на вопросы родителей девятиклассников о ГИА. Собрание пройдет 7 февраля в режиме видеоконференцсвязи. Около 5 тысяч родителей девятиклассников выйдут на связь из школ своих районов и городов.

- Главной темой собрания станет подготовка к Государственной итоговой аттестации. Эксперты расскажут об особенностях проведения собеседования по русскому языку, которое обучающиеся сдадут 12 февраля, выборе предметов для сдачи ГИА-9, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представители минобрнауки края ответят на вопросы родителей девятиклассников. Они принимаются по электронной почте gia9@kubannet.ru с пометкой «Вопрос для родительского собрания», в виде СМС по телефону 8(918)069-65-86, а также в группе «Государственная итоговая аттестация на Кубани».

Напомним, на Кубани прошло родительское собрание, на котором обсудили подготовку к ЕГЭ. В нем приняли участие более пяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU