В Краснодаре травматологи спасли мужчине кисть руки, которую отрезало болгаркой

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

63-летнему жителю Туапсинского района диском болгарки отрезало кисть левой руки. Это произошло случайно. Мужчина работал в своей домашней мастерской.

- Медики скорой стабилизировали руку и остановили сильное кровотечение. Больного экстренно доставили в Краевую клиническую больницу №1. Операция длилась 5 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе НИИ-ККБ №1.

– Мы сшили сосуды, сухожилия, нервы. Руку удалось спасти, – комментирует травматолог и кистевой хирург Андрей Аристов.

Пациент быстро идет на поправку. Спустя 3 дня после операции он уже начал шевелить пальцами пострадавшей руки. Теперь местного жителя ожидает кистевая реабилитация и, возможно, пара небольших корректирующих операций.

Напомним, в Краснодаре врачи провели сложную эндоскопическую операцию пациенту с камнями в печеночных протоках. Также у него выявили механическую желтуху.

ИСТОЧНИК KP.RU