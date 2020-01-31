В Краснодаре сразу на двух перекрестках отключат светофоры

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:34:05+03:00

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В Краснодаре отключат светофоры на пересечении улицы Автолюбителей и Мачуги, а также на пересечении Северной и Трубилина. Они не будут работать с 10:00 до 16:00.

- Объекты отключат для переноса оборудования на опоры дорожных знаков «Пешеходный переход», прежние металлоконструкции демонтируют, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На загруженных перекрестках при необходимости пешеходные и транспортные потоки будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Работы выполнят специалисты ГУП КК «Специализированного монтажно-эксплуатационного управления».

Напомним, минобрнауки края ответит на вопросы родителей девятиклассников о ГИА. Собрание пройдет 7 февраля в режиме видеоконференцсвязи. Около 5 тысяч родителей девятиклассников выйдут на связь из школ своих районов и городов.

ИСТОЧНИК KP.RU