2020-01-31T07:50:17+03:00
Общество

На Кубани ожидается сильное налипание мокрого снега

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила безопасности
Александра ПОДУШКО
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На Кубани ожидается сильное налипание мокрого снегаНа Кубани ожидается сильное налипание мокрого снега
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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, утром и до конца дня 31 января местами в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Спасатели просят жителей и гостей Кубани соблюдать правила безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 01 или 101.

- 31 января в крае местами дождь, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах южной половины региона сильные осадки. Утром возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха днем +2…+7 градусов, - сообщили в пресс-службе Краснодарского Гидрометцентра.

Напомним, до конца суток 31 января на территории Сочи ожидается ливень. В предгорных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. Местами возможно усиление ветра до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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