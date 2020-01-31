На Кубани обеспеченность врачами в сельских территориях выше, чем в среднем по ЮФО

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:38:26+03:00

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На Кубани обеспеченность врачами сельских медучреждений выше среднероссийского показателя. Он равен 14,5. Также обеспеченность медиками в сельских территориях края выше, чем в среднем по ЮФО.

- Всего в регионе трудятся 18,6 тысяч врачей и 39,2 тысяч медработников среднего звена. Краснодарский край занимает четвертое место в России по числу медработников. А в ЮФО лидирует по этому показателю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По решению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках программы «Развитие здравоохранения» из регионального бюджета было выделено более 27 миллионов рублей на приобретение жилья.

Напомним, в Краснодаре травматологи спасли мужчине кисть руки, которую отрезало болгаркой. Пациент быстро идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU