На Кубани обеспеченность врачами в сельских территориях выше, чем в среднем по ЮФО
На Кубани обеспеченность врачами сельских медучреждений выше среднероссийского показателя. Он равен 14,5. Также обеспеченность медиками в сельских территориях края выше, чем в среднем по ЮФО.
- Всего в регионе трудятся 18,6 тысяч врачей и 39,2 тысяч медработников среднего звена. Краснодарский край занимает четвертое место в России по числу медработников. А в ЮФО лидирует по этому показателю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По решению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках программы «Развитие здравоохранения» из регионального бюджета было выделено более 27 миллионов рублей на приобретение жилья.
Напомним, в Краснодаре травматологи спасли мужчине кисть руки, которую отрезало болгаркой. Пациент быстро идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU