2020-01-31T09:48:12+03:00
Происшествия

На Кубани задержали закладчика наркотиков

У него нашли более 300 граммов N-метилэфедронома
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали закладчика наркотиковНа Кубани задержали закладчика наркотиковФото: Архив "КП"
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В Краснодаре задержали 30-летнего жителя Анапы, который планировал сбыть наркотики путем тайниковых закладок.

В вещах задержанного и его автомобиле нашли 106 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, а также весы и упаковочные материалы. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения это N-метилэфедроном общей массой более 300 граммов.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре мужчина украл из автомобиля электроинструменты. Технику нашли в ближайших гаражах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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