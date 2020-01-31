На Кубани задержали закладчика наркотиков
В Краснодаре задержали 30-летнего жителя Анапы, который планировал сбыть наркотики путем тайниковых закладок.
В вещах задержанного и его автомобиле нашли 106 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, а также весы и упаковочные материалы. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения это N-метилэфедроном общей массой более 300 граммов.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре мужчина украл из автомобиля электроинструменты. Технику нашли в ближайших гаражах.
ИСТОЧНИК KP.RU