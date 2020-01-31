В Новороссийске из четырех магазинов изъяли около 650 литров вино-водочной продукции
В Новороссийске полицейские провели рейдовые мероприятия. Из четырех магазинов, расположенных на территории городского рынка, изъяли около 650 литров вино-водочной продукции.
- Спиртное разливалось без соответствующих документов,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении предпринимателей, а также лиц, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, правоохранители составили административные протоколы по статьям 14.1 и 14.17.1 КоАп.
Напомним, в Краснодаре задержали 30-летнего жителя Анапы, который планировал сбыть наркотики путем тайниковых закладок. В вещах задержанного и его автомобиле нашли 106 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, а также весы и упаковочные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU