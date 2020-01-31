У пассажирки рейса Москва-Краснодар поднялось давление

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:40:49+03:00

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На самолете сообщением Москва-Краснодар одной пассажирке стало плохо. У нее поднялось давление. Бортпроводницы оказали ей первую помощь. Об этом "Комсомолке" рассказал пассажир рейса Дмитрий.

Известно, что самолет авиакомпании «Ютейр» вылетел из аэропорта «Внуково» в 01:50 в воздушной гавани Краснодара он приземлился в 03:55. На борту Boeing 737-800 находились 159 человек. Экстренной посадки не было.

Сразу после приземление пассажирку забрала скорая. Женщину госпитализировали для дальнейшего обследования.

В пресс-службе аэропорта Краснодар эту информацию не подтвердили.

Напомним, в Сочи с борта самолета, следовавшего из Москвы, сняли буйного пассажира. Мужчина себя неподобающим образом вел в пути. Он расхаживал по салону, ругался матом и скандалил с окружающими. Адлерский районный суд приговорил дебошира к 10 суткам административного ареста за употребление наркотических средств и за нарушение правил поведения на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU