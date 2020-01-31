На Кубани лоб в лоб столкнулись два авто
30 января на автодороге Армавир-Успенское- Невинномысск произошло дорожно-транспортное происшествие .
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Ваз 2107» выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки «Хендай», - сообщили в пресс-службе ОГИБДД Армавира в Instagram.
В результате аварии пострадала маленькая пассажирка автомобиля «Ваз 2107». Ее госпитализировали больницу Армавира с диагнозом: автотравма, СГМ, ЗЧМТ, а также множественные ссадины головы. Водитель «Ваз» также была госпитализирована.
Напомним, в Анапе водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину во дворе многоэтажки. После он скрылся с места аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU