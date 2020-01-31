2020-01-31T11:17:54+03:00
Происшествия

На Кубани лоб в лоб столкнулись два авто

Пострадала маленькая пассажирка отечественной легковушки, ее госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/ogibdd_armavirФото: instagram.com/ogibdd_armavir
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30 января на автодороге Армавир-Успенское- Невинномысск произошло дорожно-транспортное происшествие .

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Ваз 2107» выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки «Хендай», - сообщили в пресс-службе ОГИБДД Армавира в Instagram.

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка автомобиля «Ваз 2107». Ее госпитализировали больницу Армавира с диагнозом: автотравма, СГМ, ЗЧМТ, а также множественные ссадины головы. Водитель «Ваз» также была госпитализирована.

Напомним, в Анапе водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину во дворе многоэтажки. После он скрылся с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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