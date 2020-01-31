2020-01-31T12:07:08+03:00
Происшествия

Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»

Иностранная организация подала иск против местной бизнес-леди
Александра ПОДУШКО
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Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»Фото: Архив "КП"
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Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство британской компании Entertainment One UK Limited о взыскании с предпринимательницы компенсации на 60 тысяч рублей.

Организация обвинила женщину в незаконном использовании товарного знака «Свинка Пеппа», разработчиком которого она является. Бизнес-леди продавала контрафактные игрушки – героев детского мультика.

- В итоге суд постановил взыскать с предпринимательницы 60 тысяч рублей, - сообщает «Регион online».

Напомним, в Новороссийске полицейские провели рейдовые мероприятия. Из четырех магазинов, расположенных на территории городского рынка, изъяли около 650 литров вино-водочной продукции. Спиртное разливалось без соответствующих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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