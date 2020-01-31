Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство британской компании Entertainment One UK Limited о взыскании с предпринимательницы компенсации на 60 тысяч рублей.
Организация обвинила женщину в незаконном использовании товарного знака «Свинка Пеппа», разработчиком которого она является. Бизнес-леди продавала контрафактные игрушки – героев детского мультика.
- В итоге суд постановил взыскать с предпринимательницы 60 тысяч рублей, - сообщает «Регион online».
Напомним, в Новороссийске полицейские провели рейдовые мероприятия. Из четырех магазинов, расположенных на территории городского рынка, изъяли около 650 литров вино-водочной продукции. Спиртное разливалось без соответствующих документов.
ИСТОЧНИК KP.RU