На Кубани четверо иностранных граждан порыбачили на 1,6 млн рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:23:15+03:00

У них изъяли лодку и жаберные сети

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На Кубани четверо иностранных граждан в возрасте от 26 до 46 лет обвиняются в незаконной рыбалке по ч. 3 ст. 256 УК РФ.

- По версии следствия, мужчины с использованием жаберных сетей и маломерного судна «Мотобаркас» выловили более 2 тысяч рыбы, чем причинили ущерб на сумму свыше 1,6 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемые задержаны и взяты под стражу, плавательное средство и жаберные сети изъяли. Уголовное дело направлено в Щербиновский районный суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, в Славянске-на-Кубани директор организации задолжал зарплату 14 сотрудникам. Он не выплатил им более 2,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU