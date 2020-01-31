2020-01-31T12:35:24+03:00
Общество

На Кубани найден скелет пропавшего летом человека

82-летний мужчина ушел в лес и не вернулся
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мужчину нашли недалеко от родного селаМужчину нашли недалеко от родного селаФото: Google Карты
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В январе в лесах Туапсинского района недалеко от села Бжид обнаружили человеческий скелет. Выяснилось, что останки принадлежат пропавшему в июне 2019 года пенсионеру.

82-летний мужчина ушел из дома в селе Бжид на улице Черноморской 17 июня и не вернулся. Родственники сообщили об его исчезновении в полицию на следующий день, однако поиски не увенчались успехом. Опознать его удалось только по одежде.

Напомним, осенью 2019 года в Адыгее при разравнивании участка обнаружили человеческие останки. Выяснилось, что землю привезли из Краснодара с территории, на котором когда-то располагалось Еврейское кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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