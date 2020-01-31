2020-01-31T12:50:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель мопеда сбил девушку

Потерпевшая была травмирована, ей назначено амбулаторное лечение
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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30 января около 06:00 на улице Восточно-Кругликовской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 31-летний водитель мопеда «Омакс» нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил девушку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летняя местная жительница была травмирована, ей назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани лоб в лоб столкнулись два авто. Пострадала маленькая пассажирка отечественной легковушки, ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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