2020-01-31T13:15:22+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился

Ему было всего 35 лет
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске мужчина выпал из окнаВ Новороссийске мужчина выпал из окнаФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в ночь на 31 января в одном из домов на проспекте Ленина в Новороссийске.

По словам жильцов многоэтажки, мужчина сначала бросал вещи из окна на припаркованные около дома машины. Во время неосторожного движения он не удержался и сам выпал прямо на иномарку, стоящую у входа в подъезд дома.

- Погибшему было всего 35 лет. Сейчас тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты проведут различные исследования, - сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в январе в лесах Туапсинского района недалеко от села Бжид обнаружили человеческий скелет. Выяснилось, что останки принадлежат пропавшему в июне 2019 года пенсионеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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