В Краснодарском крае 1 февраля откроется запись детей в первые классы

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:17:18+03:00

Ожидается, что 1 сентября за парты впервые сядут более 76 тысяч детей

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На Кубани 1 февраля откроется запись детей в первые классы. Заявления от родителей ребят будут принимать по 30 июня. А уже с 1 июля по 5 сентября документы могут подать те, кто не закреплен за желаемой школой.

- Прием детей проводится без вступительных испытаний. Отказать школа может только, если в ней нет свободных мест. Тогда должны предложить другую организацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Родители должны подать личное заявление, паспорт, свидетельство о рождении и регистрации ребенка по месту жительства. Ожидается, что 1 сентября за парты впервые сядут более 76 тысяч детей.

Напомним, в микрорайоне «Репино» Краснодара после ремонта и лицензирования заработал детсад. Его уже посещают 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU