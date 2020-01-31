2020-01-31T13:52:09+03:00
Спорт

Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон получил wild card на Матч всех звезд Единой лиги

Он представит «красно-зеленых» вместе с Дмитрием Кулагиным и Миндаугасом Кузьминскасом
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Виталий Фридзон Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Виталий Фридзон Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Капитан краснодарского «Локомотива-Кубани» получил приглашение в состав «Звезд России» на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится в Москве 16 февраля.

— Определяя обладателей wild card, Лига руководствовалась результатами голосования болельщиков и СМИ, а также индивидуальными достижениями игроков. Виталий Фридзон — один из самых опытных и заслуженных игроков Лиги. Часть сезона «Локо» он пропустил из-за травмы, но сейчас набрал хорошую форму и обязательно поможет «Звездам России», - рассказала генеральный директор Лиги Илона Корстин.

Виталий Фридзон признался, что ждал этого приглашения и пообещал устроить для болельщиков настоящее шоу.

- Очень рад, что получил приглашение от Лиги на МВЗ. После оглашения результатов голосования болельщиков и СМИ верил, что все-таки получу wild card, поэтому благодарен за доверие. На МВЗ всегда круто и интересно. Уверен, что и в этом году мы порадуем болельщиков зрелищной игрой. Жду всех фанов на матче, приходите поддержать нас, получить удовольствие от игры, от самой тусовки. Поверьте, будет на что посмотреть, классно проведем время! – пообещал Фридзон.

Напомним, ранее стало известно о том, что по итогам голосования в составы «Звезд России» и «Звезд мира» попали игроки «Локо» Дмитрий Кулагин и Миндаугас Кузьминскас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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