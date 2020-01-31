На Кубани полиция искала убийцу пенсионера, но экспертиза показала, что мужчина сам нанес себе смертельные травмы
В Ейске в городскую больницу, расположенную по улице Энгельса, поступил мужчина. Он жаловался на онемение левой руки. Буквально через час он скончался.
Медики больницы осмотрели тело местного жителя. У него обнаружили множественные гематомы в области головы, ссадины по всему телу. Дежурная медсестра больницы сообщила об этом в полицию. Правоохранители приступили к проверке.
- Сотрудники полиции опросили очевидце и соседей местного жителя. Они рассказали, что 61-летний мужчина уже несколько месяцев находился в запое. Травмы он получал из-за множественных падений после очередной пьянки, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Напомним, в Новороссийске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился. Ему было всего 35 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU