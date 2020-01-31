2020-01-31T14:20:49+03:00
Происшествия

На Кубани полиция искала убийцу пенсионера, но экспертиза показала, что мужчина сам нанес себе смертельные травмы

Мужчина несколько месяцев не выходил из запоя
Александра ПОДУШКО
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Полиция искала напавшего на пенсионера, а выяснилось, что он сам падалПолиция искала напавшего на пенсионера, а выяснилось, что он сам падалФото: Архив "КП"
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В Ейске в городскую больницу, расположенную по улице Энгельса, поступил мужчина. Он жаловался на онемение левой руки. Буквально через час он скончался.

Медики больницы осмотрели тело местного жителя. У него обнаружили множественные гематомы в области головы, ссадины по всему телу. Дежурная медсестра больницы сообщила об этом в полицию. Правоохранители приступили к проверке.

- Сотрудники полиции опросили очевидце и соседей местного жителя. Они рассказали, что 61-летний мужчина уже несколько месяцев находился в запое. Травмы он получал из-за множественных падений после очередной пьянки, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Новороссийске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился. Ему было всего 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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