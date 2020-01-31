2020-01-31T17:47:10+03:00
Происшествия

1,5 годовалый ребенок из Сочи отравился снотворным

Девочка жива
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Инцидент произошел в курортном городе в начале января. На экстренный вызов по одному из адресов в Сочи выехала педиатрическая бригада.

- По приезде мама 1,5-годовалого ребенка рассказала, что препарат "Меларитм" девочка достала со стола и положила в рот. Женщина не успела достать снотворную таблетку из ротика дочери, - пояснил "КП" - Кубань" источник в медицинском окружении пациентки.

Однако госпитализации не потребовалось. Медики выписали назначения и оставили малышку на амбулаторном лечении.

Напомним, 5 января сразу семеро детей из Северского района Кубани попали в больницу, потому что их мать дала выпить им средство для травли вшей, а не лекарство от кашля, как планировала. Она перепутала аптечные бутыльки. Однако промывание на всякий случай врачи сделали лишь двум девочкам 2 и 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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