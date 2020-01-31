2020-01-31T19:41:25+03:00
Общество

Какие дороги перекроют в Новороссийске в день акции «Бескозырка»

Будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением общественного
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: администрация Новороссийска.Фото: администрация Новороссийска.
Изменить размер текста:

Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в городе-герое в 52 раз. 3 февраля жители Крaснодарского края примут учaстие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине высaдки героического десaнта советских моряков-черноморцев в Цемесской бухте.

С целью обеспечения безопасности на некоторых дорогах города будет ограничено движение. Исключение составит лишь общественный транспорт.

Список улиц, где запретят проезд:

- С 06:00 до 13:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Героев – Десантников до ул. Молодежная.

- С 13:00 до 21:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Куникова до ул. Молодежная.

- С 16:00 до 21:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Исаева до ул. Молодежная.

- С 16:00 до 21:00 часов по ул. Черняховского, на участке от ул. Дзержинского до пр. Ленина.

- С 16:00 до 21:00 часов по ул. Героев – Десантников, на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина.

- С 06:00 до 21:00 часов по ул. Пионерская, на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина.

Также будет перекрыт выезд на следующих перекрестках:

- ул. Исаева – пр. Ленина

- пр. Ленина – ул. Свердлова

- ул. Черняховского – ул. Дзержинского

- ул. Черняховского – ул. Леженина

- пр. Ленина – ул. Снайпера Рубахо, по четной и нечетной стороне

- пр. Ленина – ул. Куникова

- пр. Ленина – ул. Суворовская

- пр. Ленина – выезд из г/п «Магнит»

- ул. Героев-Десантников, в районе проезда к СОШ № 10

- ул. Пионерская, в районе проезда к СОШ № 10

- пр. Ленина – ул. Молодежная

Администрация города-героя просит жителей и гостей учесть ограничение в движении при планировании маршрута поездки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске

Она состоится в городе-герое 52 раз (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие дороги перекроют в Новороссийске в день акции «Бескозырка»
Судебного пристава, отобравшего в Новороссийске телефон у посетителя суда, уволили
В центре Краснодара гуси парализовали движение машин
Краснодару посоветовали внедрять интеллектуальную транспортную систему в борьбе с заторами
1,5 годовалый ребенок из Сочи отравился снотворным
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
За крупную взятку поместили под стражу начальника следственного отдела Крымского района
В Краснодаре умерла заслуженный работник культуры Марина Шапиро
На Кубани мать отравила семерых детей, перепутав средство от вшей с микстурой от кашля
В Геленджике из-за пожара в магазине эвакуировали 50 человек
Жительница Сочи выращивала куст конопли вместо цветка
В Черном море под Новороссийском обнаружили самолет времен войны
Сочи посетил член Совета по правам человека при президенте РФ
На Кубани полиция искала убийцу пенсионера, но экспертиза показала, что мужчина сам нанес себе смертельные травмы
Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон получил wild card на Матч всех звезд Единой лиги
Сматываем удочки: с 1 февраля запрещена рыбалка в трех лиманах Азовского моря
В Сочи местные жители продолжают получать посылки из Китая
В Краснодарском крае 1 февраля откроется запись детей в первые классы
В Новороссийске мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился
В Краснодаре водитель мопеда сбил девушку
На Кубани найден скелет пропавшего летом человека
В Кореновском районе откроют ферму по выращиванию раков
На Кубани четверо иностранных граждан порыбачили на 1,6 млн рублей
Кубанская предпринимательница заплатит 60 тысяч рублей за незаконное использование «Свинки Пеппы»
В Лазаревском районе Сочи сносят самострой