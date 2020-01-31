Какие дороги перекроют в Новороссийске в день акции «Бескозырка»
Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в городе-герое в 52 раз. 3 февраля жители Крaснодарского края примут учaстие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине высaдки героического десaнта советских моряков-черноморцев в Цемесской бухте.
С целью обеспечения безопасности на некоторых дорогах города будет ограничено движение. Исключение составит лишь общественный транспорт.
Список улиц, где запретят проезд:
- С 06:00 до 13:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Героев – Десантников до ул. Молодежная.
- С 13:00 до 21:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Куникова до ул. Молодежная.
- С 16:00 до 21:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Исаева до ул. Молодежная.
- С 16:00 до 21:00 часов по ул. Черняховского, на участке от ул. Дзержинского до пр. Ленина.
- С 16:00 до 21:00 часов по ул. Героев – Десантников, на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина.
- С 06:00 до 21:00 часов по ул. Пионерская, на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина.
Также будет перекрыт выезд на следующих перекрестках:
- ул. Исаева – пр. Ленина
- пр. Ленина – ул. Свердлова
- ул. Черняховского – ул. Дзержинского
- ул. Черняховского – ул. Леженина
- пр. Ленина – ул. Снайпера Рубахо, по четной и нечетной стороне
- пр. Ленина – ул. Куникова
- пр. Ленина – ул. Суворовская
- пр. Ленина – выезд из г/п «Магнит»
- ул. Героев-Десантников, в районе проезда к СОШ № 10
- ул. Пионерская, в районе проезда к СОШ № 10
- пр. Ленина – ул. Молодежная
Администрация города-героя просит жителей и гостей учесть ограничение в движении при планировании маршрута поездки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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