Какие дороги перекроют в Новороссийске в день акции «Бескозырка»

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:41:25+03:00

Будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением общественного

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Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в городе-герое в 52 раз. 3 февраля жители Крaснодарского края примут учaстие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине высaдки героического десaнта советских моряков-черноморцев в Цемесской бухте.

С целью обеспечения безопасности на некоторых дорогах города будет ограничено движение. Исключение составит лишь общественный транспорт.

Список улиц, где запретят проезд:

- С 06:00 до 13:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Героев – Десантников до ул. Молодежная.

- С 13:00 до 21:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Куникова до ул. Молодежная.

- С 16:00 до 21:00 часов по пр. Ленина, на участке от ул. Исаева до ул. Молодежная.

- С 16:00 до 21:00 часов по ул. Черняховского, на участке от ул. Дзержинского до пр. Ленина.

- С 16:00 до 21:00 часов по ул. Героев – Десантников, на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина.

- С 06:00 до 21:00 часов по ул. Пионерская, на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина.

Также будет перекрыт выезд на следующих перекрестках:

- ул. Исаева – пр. Ленина

- пр. Ленина – ул. Свердлова

- ул. Черняховского – ул. Дзержинского

- ул. Черняховского – ул. Леженина

- пр. Ленина – ул. Снайпера Рубахо, по четной и нечетной стороне

- пр. Ленина – ул. Куникова

- пр. Ленина – ул. Суворовская

- пр. Ленина – выезд из г/п «Магнит»

- ул. Героев-Десантников, в районе проезда к СОШ № 10

- ул. Пионерская, в районе проезда к СОШ № 10

- пр. Ленина – ул. Молодежная

Администрация города-героя просит жителей и гостей учесть ограничение в движении при планировании маршрута поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU