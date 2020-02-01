1 Февр. 2020 2020-02-01T12:24:51+03:00

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В Мостовском районе 1 февраля пройдет День здоровья. Профилактическая акция «Рак можно предотвратить» пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с онкологией, который отмечается 4 февраля.

- Узнать о состоянии своего здоровья можно будет без записи и направления. Для всех жителей района специалисты проведут диагностические исследования, консультации и лекции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани онкологи диагностируют и выявляют рак на ранней стадии почти в 60 процентах всех случаев заболеваний. В прошлом году за снижение смертности от злокачественных новообразований край стал победителем федерального конкурса. Особенно выделяются Мостовский и Отрадненский районы.

Напомним, в Краснодаре травматологи спасли мужчине кисть руки, которую отрезало болгаркой. Пациент быстро идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU