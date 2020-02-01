1 Февр. 2020 2020-02-01T13:21:20+03:00

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Москву из-за сработавшего датчика Фото: Архив "КП"

Это была сигнализация неуборки шасси

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Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший в Сочи, вернулся в московский аэропорт «Внуково». Во время выполнения рейса сработала сигнализация неуборки шасси.

- Рейс 5501 самолета авиакомпании «Россия» вылетел по маршруту в 07:49. Сработала сигнализация неуборки шасси, после чего пилот принял решение вернуться во «Внуково» - сказали «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что Boeing 737-800 на взлетно-посадочной полосе встречали пожарные машины. В Сочи пассажиры рейса вылетели в 11:20 на резервном воздушном судне.

Напомним, у пассажирки рейса Москва-Краснодар поднялось давление. В полете ей оказали помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU