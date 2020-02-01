В Новороссийске в аварии пострадал младенец
31 января около 17:25 в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля мраки «Черри» ехал по Горького в сторону Фисанова. Он нарушил правила проезда перекрестка и влетел в «Тойоту», которая двигалась по главной дороге.
- В результате ДТП младенец из «Тойоты» получил телесные повреждения , он был доставлен в горбольницу Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по Новороссийску.
Напомним, в Приморско-Ахтарском районе полицейские остановили пьяного водителя без прав. Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности. По решению суда он должен был выплатить 30 тысяч рублей штрафа, также его лишили прав на 1 год 8 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU