2020-02-01T17:35:17+03:00
Происшествия

В Новороссийске в аварии пострадал младенец

Его доставили в городскую больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ОМВД по НовороссийскуФото: ОМВД по Новороссийску
Изменить размер текста:

31 января около 17:25 в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля мраки «Черри» ехал по Горького в сторону Фисанова. Он нарушил правила проезда перекрестка и влетел в «Тойоту», которая двигалась по главной дороге.

- В результате ДТП младенец из «Тойоты» получил телесные повреждения , он был доставлен в горбольницу Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по Новороссийску.

Напомним, в Приморско-Ахтарском районе полицейские остановили пьяного водителя без прав. Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности. По решению суда он должен был выплатить 30 тысяч рублей штрафа, также его лишили прав на 1 год 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горячем Ключе в школе №2 откроют новый спортивный зал
В Усть-Лабинске бродячая собака покусала девочку
В Новороссийске в аварии пострадал младенец
В Новороссийске стартовал комбинированный марш-бросок ВДВ в честь 75-летия Победы в ВОВ
В Приморско-Ахтарском районе полицейские остановили пьяного водителя без прав
В Краснодаре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам
На Кубани мужчина избил знакомого битой
В Краснодаре завершен капремонт улицы Карасунская Набережная
В Тихорецком районе беременная женщина попала в страшное ДТП
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Москву из-за сработавшего датчика
В Мостовском районе 1 февраля пройдет День здоровья
В Сочи из-за непогоды отменили гонку в скоростном спуске у женщин
В Краснодаре у отца-одиночки, воспитывающего троих детей, обчистили квартиру
В Новороссийске установят пять первых «умных остановок»
После капремонта в станице Новопокровской открылся районный ДК