30-летнему жителю Кубани оторвало кисть взрывом петарды
Бурное отмечание праздников завершились трагедией для 30-летнего жителя станицы Ахтанизовской, что в Темрюкском районе.
Мужчину доставили в районную больницу с открытым переломом предплечья и оторванной кистью. Находясь в шоке, пострадавший рассказал, что у него в руке взорвалась петарда.
Напомним, похожий инцидент произошел 30 декабря в станице Староминской. В результате взрыва петарды пострадал ребенок. У мальчика оторвало три пальца, медицинскую помощь ему оказывали в районной больнице.
В МЧС предупреждают о том, что к горящей петарде запрещено приближаться менее, чем на 5-10 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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