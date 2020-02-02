30-летнему жителю Кубани оторвало кисть взрывом петарды

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:20:39+03:00

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Бурное отмечание праздников завершились трагедией для 30-летнего жителя станицы Ахтанизовской, что в Темрюкском районе.

Мужчину доставили в районную больницу с открытым переломом предплечья и оторванной кистью. Находясь в шоке, пострадавший рассказал, что у него в руке взорвалась петарда.

Напомним, похожий инцидент произошел 30 декабря в станице Староминской. В результате взрыва петарды пострадал ребенок. У мальчика оторвало три пальца, медицинскую помощь ему оказывали в районной больнице.

В МЧС предупреждают о том, что к горящей петарде запрещено приближаться менее, чем на 5-10 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU